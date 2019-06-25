باكستان تدين الهجوم الصاروخي على مطار "أبها" السعودي

أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء- إن باكستان تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنيًا.



وجددت باكستان دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.



وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي على مطار "أبها" الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجومًا بطائرة من دون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشددًا على أن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء.