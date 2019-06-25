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عالم

السفارة المصرية في برلين تكرم هاني عازر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:27 م
هاني عازر
هاني عازر
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سلم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، درع مجلس الوزراء للمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي تكريما له على مجمل أعماله وتقلده أعلى الأوسمة الألمانية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة المصرية في العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان رئيس الوزراء قد بدأ زيارة رسمية لألمانيا منذ أول أمس زار خلالها مدينة شتوتجارت وشركتي مرسيدس وبوش، ومن المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

تأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

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