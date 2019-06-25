ختام الامتحانات.. المعاهد الأزهرية: الطلاب ضربوا أعظم الأمثلة في الالتزام

اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي اليوم الثلاثاء، الامتحانات بمادة الأدب والنصوص والمطالعة دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.



وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب الثانوية الأزهرية ضربوا أعظم الأمثلة في الالتزام والانضباط، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وأنهم أدوا دورهم على أكمل وجه، موضحًا أن التصحيح سيبدأ بعد امتحانات القسم العلمي مباشرة.



وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.