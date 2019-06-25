الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

القبلة

ختام الامتحانات.. المعاهد الأزهرية: الطلاب ضربوا أعظم الأمثلة في الالتزام

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:26 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي اليوم الثلاثاء، الامتحانات بمادة الأدب والنصوص والمطالعة دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب الثانوية الأزهرية ضربوا أعظم الأمثلة في الالتزام والانضباط، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وأنهم أدوا دورهم على أكمل وجه، موضحًا أن التصحيح سيبدأ بعد امتحانات القسم العلمي مباشرة.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

أسوأ الاحتمالات.. مصر تواجه السنغال أو الجزائر بدور الـ16 في 3 حالات

منذ ساعة

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منتخب نيجيريا يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لغينيا بأمم أفريقيا

الأهلي يواصل تدريباته.. ورمضان صبحي يشارك في المران الجماعي

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك