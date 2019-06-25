إصابة سائق في حادث مروري بالتجمع الخامس

أصيب سائق، بكدمات وجروح، إثر اصطدام سيارته الملاكي، بالرصيف الخرساني، بمنطقة التجمع الخامس، بسبب السرعة الزائدة.



تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة الجديدة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم، بالتجمع الخامس، وبانتقال رجال الادارة العامة للمرور وقوات الأمن التابعة لقسم شرطة التجمع الخامس والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الخرساني، بسبب السرعة الزائدة.



وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه تم الدفع بالأوناش التابعه للإدارة العامة للمرور، لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى تيسيرا على المواطنين.



وأوضح أنه تم نقل السائق المصاب إلى مستشفى القاهرة الجديدة العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وسيتم إبلاغ اهليته اذا كانت الحالة تستدعي، وتم تحرير محضر بالواقعة.