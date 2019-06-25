مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن مواجهة منتخب مصر غدا الأربعاء، ستكون صعبة للغاية على المنتخبين.



وقال إيبينجي - في تصريحات على هامش المران الرئيسي لمنتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء - "لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 بالبطولة".. مضيفا: "منتخب مصر يمتلك محمد صلاح وتريزيجيه وهما الأخطر في المنتخب إلى جانب لاعبي الأهلي والزمالك أكبر أندية إفريقيا".



وشهد الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب حضورا كبيرا لجماهير الكونغو الديمقراطية لمتابعة المران الرئيسي لمنتخب بلادها قبل مواجهة المنتخب المصري في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وحرصت الجماهير الكونغولية على مؤازرة وتحفيز لاعبيها قبل انطلاق المران المقام بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب.



يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف.. بينما خسرت الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد أمام أوغندا.