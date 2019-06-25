الجيش اللبناني: القوات المسلحة أساس الاستقرار الأمني في البلاد

أكد رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، أن القوات المسلحة هي أساس الاستقرار الأمني في لبنان، مشيرا إلى أن نجاح جميع مؤسسات الدولة مرهون بتحقيق الاستقرار، وأن لا اقتصاد أو سياحة ولا انتظام للحياة العامة إذا فُقد الأمن.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية، لعدد من الوحدات العسكرية، شملت الفرق المدرعة والطبية وألوية المشاة.



وشدد اللواء العرم على أن الاستقرار الأمني هو عصب الاقتصاد والشريان الذي يمده بالقوة، والمقوم الأساسي الذي بغيابه تفقد الدولة ثقة مواطنيها وتسود الفوضى الأمر الذي يغذي الإهدار والفساد فينعدم الاستثمار والإنماء.



وأشار إلى أن قيام الدولة القوية، يعتمد على وجود المؤسسات القوية والقادرة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.