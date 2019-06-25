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اقتصاد

تعاون مصري ألماني في مجالات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:17 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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عقد مسئولو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسئولي مؤسسات وشركات ألمانية؛ تم خلالها بحث الاستفادة من الخبرات الألمانية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد وزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمنتدى العربي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين.

والتقى وفد وزارة الاتصالات مع الدكتورة أنجيلا اتيل نائب رئيس جامعة برلين للتكنولوجيا للشئون الدولية والتطوير الاستراتيجي.

وتعد جامعة برلين للتكنولوجيا TU أحد أكبر الجامعات التكنولوجية في ألمانيا، وتشتهر ببرامجها المتقدمة في مجالات الهندسة وخاصة علوم الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية، ولقد أنشأت الجامعة فرعا لها في مصر في الجونة بمدينة الغردقة.

وتناول اللقاء بحث إتاحة برامج الماجستير المقدمة من جامعة برلين للتكنولوجيا بفرع الجونة؛ ليتم تقديمها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق التكنولوجية في محافظتي أسيوط وبني سويف.

كما عقد وفد الوزارة لقاءا مع الدكتور هانز أولريش هيب نائب رئيس جامعة برلين للتكنولوجيا لشئون الرقمنة والتنمية المستدامة؛ تناول اللقاء إمكانية الشراكة في مجال بناء قدرات الشباب في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، كما تم بحث إقامة شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة برلين للتكنولوجيا، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC، والذي تنفذه "ايتيدا" بهدف تأسيس روابط وثيقة بين الصناعة والمؤسسات البحثية لتقديم منتجات مبتكرة لصالح المجتمع.

ومن المقرر أن تشمل برامج الشراكة بين "ايتيدا" والجامعة إجراء أنشطة البحوث التطبيقية المشتركة في مجالات مختلفة ومنها تحليل البيانات وخدمات الحوسبة، وأنظمة الطاقة المستدامة.

كما التقى مسئولي الوزارة بوفد مؤسسة "بيت كوم" برئاسة الدكتورة سوزان ديهميل الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدير العام للشؤون القانونية وأمن المعلومات لمؤسسة "بيت كوم"، والتي تجمع تحت مظلتها أكثر من 2600 شركة عاملة في الاقتصاد الرقمي تتنوع بين شركات عالمية وأخرى صغيرة ومتوسطة وناشئة.

وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية، والزراعة، والتصنيع، وكذلك مناقشة سبل نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالبرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الشركات الأعضاء بالمؤسسة، ومناقشة إمكانية التعاون المشترك بين المؤسسة و"ايتيدا" من أجل الاستفادة من خبرات المؤسسة في خدمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات العاملة في مصر، وتنظيم فعاليات مشتركة وبعثات خارجية للتعريف والترويج لمزايا مصر التنافسية في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوافز التي تقدمها "ايتيدا" لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات إنشاء مراكز التميز ومراكز الخدمات المشتركة.

كما تم بحث تنظيم فعاليات مشتركة للشركات الألمانية مع نظيرتها المصرية المحلية المصدرة للخدمات إلى ألمانيا لبحث سبل الشراكة وزيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما اجتمع قيادات الوزارة مع دانييل ناثراث الرئيس التنفيذي لشركة ادا هيلث Ada Health المتخصصة في تطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وبحث إقامة مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي للشركة في مصر.

حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي.

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