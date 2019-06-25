الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

تقارير: جيانلويجي بوفون مطلوب في الشامبيونشيب

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:16 م
جيجي بوفون
جيجي بوفون
طباعة
أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليدز يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب" يرغب في ضم جيجي بوفون.

بوفون رحل عن باريس سان جيرمان وهو في عمر الـ41، بعد أن انضم الحارس الإيطالي للعملاق الفرنسي لمدة موسم واحد.

وأكدت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن ليدز يونايتد يعرض على بوفون الانتقال إليهم الموسم المقبل، من أجل قيادة الفريق، بتفاوض خاض من مارسيلو بيلسا.

بيلسا معجب بجيجي بوفون، ووفقًا لما أكدته الصحيفة الإنجليزية، فإنه يرغب في الحصول عليه من أجل قيادة الفريق وإضافة عامل الخبرة داخل فريق الشباب.

بوفون لعب من قبل في دوري الدرجة الثانية مع يوفنتوس عام 2006، بعد هبوط البيانكونيري بسبب قضية الكالشيو بولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أسوأ الاحتمالات.. مصر تواجه السنغال أو الجزائر بدور الـ16 في 3 حالات

منذ حوالي 9 ساعات

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ ساعة

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منتخب نيجيريا يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لغينيا بأمم أفريقيا

الأهلي يواصل تدريباته.. ورمضان صبحي يشارك في المران الجماعي

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك