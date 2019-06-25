تقارير: جيانلويجي بوفون مطلوب في الشامبيونشيب

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليدز يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب" يرغب في ضم جيجي بوفون.



بوفون رحل عن باريس سان جيرمان وهو في عمر الـ41، بعد أن انضم الحارس الإيطالي للعملاق الفرنسي لمدة موسم واحد.



وأكدت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن ليدز يونايتد يعرض على بوفون الانتقال إليهم الموسم المقبل، من أجل قيادة الفريق، بتفاوض خاض من مارسيلو بيلسا.



بيلسا معجب بجيجي بوفون، ووفقًا لما أكدته الصحيفة الإنجليزية، فإنه يرغب في الحصول عليه من أجل قيادة الفريق وإضافة عامل الخبرة داخل فريق الشباب.



بوفون لعب من قبل في دوري الدرجة الثانية مع يوفنتوس عام 2006، بعد هبوط البيانكونيري بسبب قضية الكالشيو بولي.



