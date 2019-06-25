ساري يضع حارس ميلان على رادار يوفنتوس

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي ضم الإسباني بيبي رينا، حارس ميلان لقلعة "البيانكونيري"، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن اهتمام يوفنتوس بالحارس الإسباني المخضرم، جاء بناء على رغبة من ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، الذي كان أشرف على تدريب رينا وقت وجودهما معًا ضمن صفوف نابولي.



ووفقًا لنفس المصدر، فإن ساري غير مقتنع بمستوى ماتيا بيرين، الحارس الثاني في "البيانكونيري"، ويبحث عن حارس مرمى احتياطي جديد، ليكون بديلًا على مدار الموسم لفويتشيك تشيزني، حارس الفريق الأساسي.



وأضاف الموقع أن رينا أظهر تعاملًا جيدًا في فترة وجوده مع ميلان وعدم إثارته أي مشكله، رغم جلوسه احتياطيًا لجيانلويجي دوناروما حارس الفريق.



يذكر أن رينا (36 عامًا) انضم لميلان خلال الصيف الماضي قادمًا من نابولي، وعلى مدار الموسم المنصرم شارك في 12 مباراة فقط.