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حوادث

شرطة النقل تضبط 1033 قضية متنوعة في المواصلات العامة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وذلك من خلال تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.

أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط (8) قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و(1025) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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