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اقتصاد

عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 2% عقب بيانات اقتصادية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
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تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل دون 2 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة على خلفية التوترات الجيوسياسية والاحتكاكات التجارية وعقب بيانات اقتصادية.

وسجل العائد على الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات 1.98 % في وقت مبكر من التداولات قبل أن يقلص هبوطه قليلًا ليصعد أعلى 2 % لكنه عاود الانخفاض مجددًا عقب البيانات الاقتصادية.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في 21 شهرًا خلال يونيو الجاري فيما سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة أدنى مستوى في 5 أشهر خلال مايو الماضي.

وكانت عوائد السندات الأمريكية سجلت أكبر وتيرة خسائر يومية في نحو 3 أسابيع خلال أولى جلسات هذا الأسبوع.

ويأتي الهبوط في عوائد السندات مع اتجاه المستثمرين للأسواق الآمنة والتي من بينها شراء الديون الحكومية وسط تصاعد نغمة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع التجارية.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات ضد إيران بعد إسقاط طائرة درون أمريكية، وهو ما اعتبرته طهران بمثابة نهاية للحلول الدبلوماسية.

وعلى صعيد الأوضاع التجارية، فإن الأنظار تتجه إلى قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 28 و29 يونيو الجاري، حيث يفترض أن يجتمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خسائرها لتسجل 1.991 % بعدما وصلت إلى مستوى 1.98 %.

كما بلغ العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل عامين 1.711 % بعدما تراجع إلى 1.699 %.

وفي الوقت نفسه، فإن العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عامًا بلغ 2.528 %.

وتوجد علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.

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