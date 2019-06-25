سبورت: نيمار يتوصل لاتفاق مع برشلونة بعد تخفيض راتبه

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، للعودة من جديد إلى ملعب كامب نو.



نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 220 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى أن البرازيلي قريب من العودة إلى البلوجرانا من جديد.



الصحيفة الإسبانية أكدت أن برشلونة ونيمار توصلا لاتفاق يقضي بعودة البرازيلي من جديد إلى كامب نو، بعقد مدته خمس سنوات، مع تنازل اللاعب عن جزء كبير من راتبه.



نيمار قرر التنازل عن حوالي 13 مليون يورو من راتبه، حيث يتقاضى مع باريس 36 مليون يورو و800 ألف، لكنه وافق على 24 مليون يورو فقط مع البلوجرانا.



صاحب الـ27 عامًا، سيوقع على عقد مدته خمس سنوات حسب ما أكدت الصحيفة الإسبانية، لرغبة البرازيلي في ارتداء قميص البرسا من جديد.