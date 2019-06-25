الغندور: تكلفة مباراة بالفار تساوي ثمن الحكام الأجانب في الدوري

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن التكلفة العالية هي سبب عدم تطبيق تقنية الفار من بداية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



قال الغندور في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "التكلفة العالية هي السبب وراء عدم تطبيق تقنية الفيديو إلا في دور الـ8، باعتبارها من الأدوار الإقصائية الهامة".



وتابع: "التحكيم يسير في بطولة أمم إفريقيا 2019 بشكل جيد جدًا ولا توجد أي أخطاء أثرت على نتائج المباريات".

وأضاف: "سيتم تنفيذ تقنية الـvar من خلال عربات الفان المتحركة التي ستتواصل مع حكم المباراة".



وأكمل: "هذه العربات مملوكة للشركة وسنؤجرها لأننا لا نملك الفنيين الذين يستطيعون أن يتعاملوا معها، لذلك نحاول أن نستغل فكرة الإيجار وندرب كوادر مصرية لكي نستعين بها في الموسم بعد المقبل".



واختتم: "تكلفة المباراة الواحدة لاستخدام الـvar ثلاثة آلاف دولار، وهي تقريبًا نفس تكلفة الحكام الأجانب الذين يتم استقطابهم إلى الدوري المصري".