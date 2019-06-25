الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

الغندور: تكلفة مباراة بالفار تساوي ثمن الحكام الأجانب في الدوري

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:35 م
جمال الغندور الحكم
جمال الغندور الحكم الدولي السابق
طباعة
أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن التكلفة العالية هي سبب عدم تطبيق تقنية الفار من بداية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

قال الغندور في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "التكلفة العالية هي السبب وراء عدم تطبيق تقنية الفيديو إلا في دور الـ8، باعتبارها من الأدوار الإقصائية الهامة".

وتابع: "التحكيم يسير في بطولة أمم إفريقيا 2019 بشكل جيد جدًا ولا توجد أي أخطاء أثرت على نتائج المباريات".
وأضاف: "سيتم تنفيذ تقنية الـvar من خلال عربات الفان المتحركة التي ستتواصل مع حكم المباراة".

وأكمل: "هذه العربات مملوكة للشركة وسنؤجرها لأننا لا نملك الفنيين الذين يستطيعون أن يتعاملوا معها، لذلك نحاول أن نستغل فكرة الإيجار وندرب كوادر مصرية لكي نستعين بها في الموسم بعد المقبل".

واختتم: "تكلفة المباراة الواحدة لاستخدام الـvar ثلاثة آلاف دولار، وهي تقريبًا نفس تكلفة الحكام الأجانب الذين يتم استقطابهم إلى الدوري المصري".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

منذ حوالي 7 ساعات

12 معلومة عن "مخطط الأمل" الإخوانى لضرب الاقتصاد القومى

منذ حوالي 10 ساعة

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

سبورت: نيمار يتوصل لاتفاق مع برشلونة بعد تخفيض راتبه

الغندور: تكلفة مباراة بالفار تساوي ثمن الحكام الأجانب في الدوري

منتخب الكونغو يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر بأمم إفريقيا

مبابي يتحول لصفقة مؤجلة على طاولة ريال مدريد

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك