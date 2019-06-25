منتخب الكونغو يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر بأمم إفريقيا

اختتم منتخب الكونغو الديمقراطية تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بالملعب الفرعي لإستاد المقاولون العرب؛ استعدادا تحضيرا لمواجهة مصر مساء غد الأربعاء، على إستاد القاهرة الدولي.



ويلتقي منتخبا مصر والكونغو في العاشرة من مساء الأربعاء في الجولة الثانية لدور المجموعات، علما بأن الفوز يمنح الفراعنة بطاقة التأهل للدور الثاني.



ودعمت مجموعة من جماهير الكونغو منتخب بلادها قبل لقاء مصر، وطالبوا اللاعبين بالفوز وتعويض الخسارة في اللقاء الأول أمام أوغندا بهدفين دون مقابل، خاصة أن الخسارة الثانية تعني خروج الفريق مباشرة من الكان.



وحرص وفد من حكومة الكونغو الديمقراطية على حضور مران المنتخب مساء اليوم بالملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب لدعم الفريق قبل مواجهة الفراعنة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وخسر منتخب الكونغو المباراة الأولى بهدفين دون رد من أوغندا، بينما تغلب الفراعنة على زيمبابوي بهدف دون رد في الافتتاح.



وقال بيلبلي تولو وزير الرياضة بالكونغو الديمقراطية، إن منتخب بلاده عانى من سوء حظ في المباراة الأولى أمام أوغندا، ولم يظهر بمستواه المعتاد وسيحسن الصورة في مباراة الغد أمام أصحاب الملعب.



وأضاف الوزير: "منتخب الكونغو يمتلك عناصر مميزة وعليه أن ينتزع بطاقة التأهل للدور التالي، وأن يبدأ من مباراة الغد أمام مصر، ثم الفوز على زيمبابوي أيضا حتى لا يدخل في أي حسابات ويضمن التأهل".