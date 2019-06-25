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الثقافة

"أدب الثورة".. محاضرة ثقافية ببنى سويف

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:06 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفّذ قصر ثقافة بني سويف وبيت ثقافة أبوسليم ورشة رسم بالألوان الخشب، بينما عقد بيت ثقافة إهناسيا محاضرة عن "أدب الثورة".

تناولت المحاضرة علاقة التأثير والتأثر بين الأدب وأي متغير سياسي أو فكري هي جدلية لا تنتهي فما بالنا بالثورات، فلا أحد يستطيع أن يغفل الحراك الأدبي الذي دب على الساحة الثقافية في مصر، وعلينا أن نعترف أولًا أن قليلين منا من يتعرفون على تاريخهم من كتب التاريخ، وأن كثيرين يبحثون عنه من خلال الأدب فيقع على عاتق الأدباء عبء تشكيل المكون الثقافي لأي شعب، ولأن المبدع ينتظر لحظة الإفعال والتوهج كي ينتج فهو لا يستطيع أن يتريث أو أن ينتظر حتي يكتمل الحدث، أما التعبير عن الثورة فهو أمر أكثر تعقيدًا، كما نظّم بيت ثقافة أبوصير حلقة نقاشية حول "حب الوطن" تناولت حب العمل والخير والتضحية من أجل الوطن.

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