أسباب تبشر بنجاح أول فيلم رسوم متحركة مصرى "الفارس والأميرة" للأطفال

أشهر قليلة تفصلنا عن عرض أول فيلم رسوم متحركة مصرى، فى دور العرض المصرية، بعنوان "الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك، ومن المتوقع أن ينال الفيلم إعجابًا من المشاهدين، ولذا نستعرض فى السطور التالية 10 أسباب تبشر بالنجاح "الفارس والأميرة".



-الفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، له رصيد كبير من كتابة الأعمال الناجحة مثل فيلم الحريف، وسواق الأتوبيس، وغيرها من الأفلام والأعمال التلفزيونية.



-يؤدى شخصيات الفيلم صوتيًا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، أبرزهم محمد هنيدى، نجم الكوميديا، الذى طالما طالبه رواد التواصل الاجتماعى بأداء الشخصيات الكرتونية، حيث سبق ونجح فى عدد من الأفلام الكرتونية التى قام بالأداء الصوتى لها، مثل «كينج سايز»، «الأسد الملك»، «شركة المرعبين المحدودين».



- "دنيا سمير غانم" من أبطال الفيلم المنتظر أيضًا ولها تجارب سابقة ناجحة، مثل المسلسلات الكرتونية، عائلة أستاذ أمين، أحلام السوالم، عصام والمصباح، أحلام سعيدة، أمير ورحلة الأساطير، افهمني شكرا، وغيرها من الأعمال الكوميدية ومقدمات المسلسلات التى يحفظها الأطفال عن ظهر قلب، كما تتألق بتقديم الاستعراضات.



-ويشارك النجم مدحت صالح، فى أداء أحد شخصيات الفيلم، ومن المنتظر أن نستمع إلى غناءه فى فيلم رسوم متحركة مصرى، فهو تاريخ من الفن والغناء، قدم عدد كبير من الأغانى وتترات المسلسلات.



- بالإضافة إلى مشاركة نجم الكوميديا ماجد الكدوانى، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومشاركة عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا، منهم أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، محمد الدفراوى، عثمان عبدالمنعم، وصوت الراوية فى الفيلم، السوبرانو جيهان الناصر.

