الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الأمن القومي الأمريكي: العقوبات تأتي بإيران إلى مائدة المفاوضات

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:03 م
مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
أ ش أ
طباعة
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بإن العقوبات والضغوط الأخرى على إيران ستدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف بولتون - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية - أنه من وجهة نظر الرئيس الأمريكي فإن كل الخيارات ستظل مطروحة على الطاولة، مشيرا إلى أنه يتعين على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه لحيازة سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات بحق المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ومسؤولين آخرين.

فيما كتب المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني عباس موسوي - في تغريدة عبر موقع "تويتر" - أن العقوبات ستؤدي إلى غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أسوأ الاحتمالات.. مصر تواجه السنغال أو الجزائر بدور الـ16 في 3 حالات

منذ 41 دقيقة

مصادر: إعادة محاكمة هشام عشماوي في 5 قضايا

منذ حوالي 4 ساعات

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

سبورت: نيمار يتوصل لاتفاق مع برشلونة بعد تخفيض راتبه

الغندور: تكلفة مباراة بالفار تساوي ثمن الحكام الأجانب في الدوري

منتخب الكونغو يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر بأمم إفريقيا

الزمالك يجدد مفاوضاته مع بن شرقي

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك