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محافظات

محافظ المنيا: توقيع 363 عقدا لتقنين أوضاع أراض تابعة لأملاك الدولة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:59 م
محافظ المنيا قاسم
محافظ المنيا قاسم حسين
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قال محافظ المنيا قاسم حسين إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بلغ حتى الآن 363 عقدًا، بإجمالي مساحات تصل إلى 10 آلاف و764 فدانا، و9328 متر مربع مبانٍ، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، بمبلغ وصل إلى 232 مليونا و887 ألفا و185 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، اليوم الثلاثاء، بحضور سكرتير عام المحافظة محمد عبد الفتاح، حيث استعرض مدير عام إدارة أملاك الدولة المهندس عاطف طه تقرير اللجنة الفنية والتقييم لحالات بيع أراضي أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة؛ لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

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