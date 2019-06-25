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رياضة

مبابي يتحول لصفقة مؤجلة على طاولة ريال مدريد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:49 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة مبابي في صيف عام 2022، حيث لا يريد النادي الملكي، الدخول في معركة حالية مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم حدوث توترات حالية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، لكن ريال مدريد يتجنب التدخل الآن في أي مفاوضات لخطف اللاعب الشاب.

وسبق أن أثار مبابي، الكثير من الجدل بشأن رحيله بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي على شبكة إنستجرام، كلمة "قريبًا".

وجاءت هذه الرسالة من المهاجم الشاب، بعد تصريحات رئيس النادي، ناصر الخليفي، بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل، إذا كان لا يشعر بالسعادة في النادي الباريسي.

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