برفع حالة الطوارئ.. صحة الإسكندرية تستعد لـ30 يونيو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد لـ "القصوى" احتفالا بذكرى 30 يونيو، بدءا من الخميس المقبل وحتى الإنتهاء من الإحتفالات.



قال د. علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم وضع خطة تضمنت تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ التأمين الطبي.



أضاف: تم إلغاء جميع الراحات للأطباء وأطقم التمريض، وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات، وتوفير المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية، وأكياس الدم، وتأجيل العمليات الغير طارئة، مشيرا إلى التنسيق مع "الإسعاف" لتوفير بطبيب طوارئ مع كل سيارة يتم دفعها في أماكن التجمعات، إضافة إلى التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء بالمستشفيات.