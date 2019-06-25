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رياضة

لاعب المغرب غانم سايس: نسعى للفوز على كوت ديفوار بأمم أفريقيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:42 م
غانم سايس مدافع منتخب
غانم سايس مدافع منتخب المغرب
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قال غانم سايس مدافع منتخب المغرب، إن أجواء الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار والمقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، جيدة، مشيرا إلى أن منتخب "أسود الأطلس" سيسعى للفوز بالمباراة رغم صعوبتها.
وأضاف سايس، في تصريح اليوم الثلاثاء: "طوينا صفحة مواجهة ناميبيا، ونستعد للمباراة الصعبة أمام كوت ديفوار، هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية، لحسم التأهل".
وأشار إلى أن منتخب كوت ديفوار لديه مجموعة جيدة، ونجوم لديهم خبرة كبيرة في المنافسة الأفريقية، متابعا: "علينا أن نركز في الطريقة التي تساعدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن المهمة ستكون صعبة على المنتخبين".

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