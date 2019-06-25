الكرملين يتوقع لقاء بوتين بولي العهد السعودي في قمة العشرين

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين من المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.



يأتي الاجتماع قبل أيام من لقاء أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في مطلع يوليو.



قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: من السابق لأوانه التحدث عن اتفاق بين أعضاء أوبك والمستقلين بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.