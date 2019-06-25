أكد فيها دعم إريتريا.. رسالة من أسياس لـ "العسكري السوداني"

تسلم رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس إريتريا أسياس أفورقي أبرهام، اليوم الثلاثاء،أكد فيها دعم ومؤازرة بلاده للسودان في المرحلة الانتقالية.



قال مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية إيماني جبراب - في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس المجلس العسكري، إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضياه.



أضاف" التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح بابا واسعا لتطوير علاقات البلدين لاعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة".