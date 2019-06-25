غينيا يختتم استعداداته لمواجهة نيجيريا بكأس الأمم الإفريقية

أدى منتخب غينيا اليوم، مرانه الرئيسي على ملعب استاد جامعة الإسكندرية؛ استعدادا لملاقاة نيجيريا غدا على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وشهد المران تواجد نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي والذي أكد بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني جاهزيته للمشاركة في المباراة.



وسمح الجهاز الفني لمنتخب غينيا بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام في تدريبات الفريق لمدة 15 دقيقة.



ويدخل المنتخب الغيني مواجهة غد ورصيده نقطة واحدة من التعادل مع مدغشقر بهدفين لكل فريق، بينما يدخل المنتخب النيجيري المباراة ورصيده ثلاث نقاط من الفوز بالمباراة الأولى على بوروندي بهدف دون رد.