"قصور الثقافة" تحتفل بيوم البيئة بفروعها في الدقهلية

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للبيئة بفرع ثقافة الدقهلية.



ونظم قصر ثقافة الطفل - وفقا لبيان للهيئة اليوم - محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة"، تناولت التعريف بالبيئة وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها، والأنواع المختلفة للتلوث وأضراره، وكيفية مواجهته بالطرق الصحيحة للحد منه،.



ونظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار، ومكتبة اللاوندى حوارا مفتوحا حول "استثمار أجازة آخر العام فى تنمية المواهب"، وتناول الحوار الأنشطة التي يمارسها الطفل في الإجازة الصيفية، حيث تعد من أهم الأحداث الاجتماعية التي تعلق في ذاكرة الطفل.



كما تتواصل احتفالات تكريم المتفوقين ببيت ثقافة شربين وبيت ثقافة المنزلة يتخللها ندوة بعنوان "كيف تتفوق دراسيا" ويختتم بتقديم شهادات تكريم لأوائل الطلاب بحضور قيادات التربية والتعليم وأولياء الأمور.



كما نظم عدد من المواقع الثقافية بثقافة الدقهلية، ورش رسم وتلوين باستخدام ألوان الخشب والشمع والصلصال للأطفال بقصور ثقافة "نعمان عاشور، الطفل، ميت الفرماوي، منية النصر" وبيوت ثقافة " طلخا، دكرنس، شربين، بدواي، بلقاس، الدروتين، علي مبارك" ومكتبات "دماص، أتميدة، تمي الأمديد، سنتماي، الجوابر، العيادية، اللاوندي، رأس الخليج، كفر بهيدة، كفر الترعة"، وذلك استمرارا لمبادرة "يلا نرسم"، إلى جانب مسابقتين في الرسم ببيت ثقافة أويش الحجر وبني عبيد حول ثورة 30 يونيو.