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عالم

وزير خارجية أمريكا يزور كابول

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:33 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لكابول اليوم الثلاثاء لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر أيلول.
وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين آخرين.
وتأتي زيارته إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة طالبان والمسؤولين الأمريكيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 يونيو في العاصمة القطرية الدوحة.

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