وزير دفاع روسيا: سجلنا معدلات نمو إيجابية في الصناعات الدفاعية

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم بأداء قطاع صناعة الدفاع الروسي، لافتا إلى أن هذا القطاع لم يصمد في وجه العقوبات الغربية فحسب، بل أظهر أيضا معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية.



وقال شويجو - خلال افتتاح منتدى "الجيش 2019" في موسكو - إنه "بالرغم من العقوبات التي فرضت لعرقلة نمو روسيا وتقدمها العلمي والتقني، فإن مؤسساتنا الصناعية لم تصمد فحسب، بل أظهرت وتيرة نمو إيجابية".



وأعرب شويجو عن أمله في أن يكون المنتدى منصة ناجحة لتبادل الخبرات والآراء والإطلاع على أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن إيرادات البلاد من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية مستمرة في الازدياد للعام الرابع على التوالي، وأن روسيا حافظت على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.



يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت في عام 2014، على خلفية موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى روسيا، وتبني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات ضد موسكو.