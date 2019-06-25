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رياضة

لاعب الجزائر يوسف بلايلي: الإصابة لن تمنعني من المشاركة أمام السنغال

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:29 م
يوسف بلايلي نجم منتخب
يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر
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قال يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر إن الإصابة التي يعاني منها في القدم لن تمنعه من خوض قمة الخميس أمام السنغال في إطار دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يونيو القادم.

وأكد نجم فريق الترجي التونسي - في تصريح اليوم الثلاثاء - أنه لن يضيع مواجهة السنغال، وأن الإصابة التي يعاني منها ليست خطيرة، مضيفا: "إصابتي خفيفة ولن تحرمني من المشاركة أمام السنغال".

وتابع قائلا: "مواجهتنا ضد السنغال ستكون مختلفة عن مباراة كينيا، ويجب التحضير لها جيدا لكي نكون في الموعد ونحقق ما نصبوا إليه رغم صعوبة المهمة".

وتلقى بلايلي العلاج اللازم من قبل أعضاء الطاقم الطبي، لكي يتخلص من الآلام التي يعاني منها، مما سيمكنه من التدرب بشكل عادي مع زملائه في الحصة المحدد موعدها مساء اليوم على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة.

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