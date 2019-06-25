مدرب دى ليخت السابق يوجه رسالة صادمة ليوفنتوس

تحدث بريان روي، مدرب فريق أياكس تحت 18 عامًا، عن الوجهة المقبلة لماتياس دي ليخت مدافع الفريق الهولندي.



وقال روي، الذي سبق أن درب دي ليخت في فريق الشباب بالنادي الهولندي، خلال تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "بالنسبة لي فإن برشلونة هو الاختيار الأول، أما اللاعب فسيذهب إلى فريق يساعده أكثر على التطور".



وأضاف: "يوفنتوس نادٍ له مكانة وتاريخ، ولديه جوع وطموح نحو الفوز، كما يجب علينا ألا ننسى أن إدجار ديفيدز كان يلعب مع السيدة العجوز".



وتابع روي: "إذا نجح دي ليخت في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع كريستيانو رونالدو، فإن ذلك سيصنع ضجة كبيرة".



وأوضح أن اللاعب الشاب ربما لن يستمر طويلا بقميص السيدة العجوز لتحقيق حلم الانضمام إلى برشلونة، فقال: "لن يمثل طلب دي ليخت الرحيل عن يوفنتوس بعد 3 أو 4 مواسم أي مشكلة، حيث إنه سيكون في منتصف مسيرته الاحترافية، ويمكنه وقتها أن يلعب أساسيًا في برشلونة أكبر نادٍ في العالم أو في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وواصل: "الدوري الإيطالي بطولة صعبة للغاية، لاسيما على مستوى أداء الأدوار الدفاعية، ولذلك فإن دي ليخت كمدافع يفضل اللعب هناك".



وأتم: "في هولندا الاهتمام أقل بالجانب الفني في الدفاع، ولذلك ليس هناك مدافعين مثل بونوتشي وكيلّيني أو مدربين يسعون لتطوير هذه الجوانب".



يذكر أن الكثير من التقارير تؤكد أن دي ليخت وافق على الانضمام إلى يوفنتوس بدءًا من الموسم المقبل.

