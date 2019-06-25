جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجة محظور استيرادها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب 2، برئاسة عماد إسماعيل من ضبط محاولة تهريب طبنجة نارية محظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة طائرة شركة الخطوط الإيطالية القادمة من روما اشتبه الأستاذ محمود سليمان، مأمور اللجنة الراكب ح. ك، أمريكي الجنسية، من أصل مصري قادم من إيطاليا، والذي كان بصحبته أسرته ومعهم ١٦ شنطة.



وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب وررسوم جمركية أجاب بالنفي.



وبالعرض على محمد عبد التواب، مدير الجمرك، بالنيابة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ إمام ابراهيم، فأفاد بوجود جسم معدني معتم.



وبعرض الأمر على عماد إسماعيل، مدير الإدارة، قررا تكليف محمد مصطفى، مأمور الجمرك، تحت إشراف إمام إبراهيم، رئيس القسم بتفتيش الحقائب، فتبين وجود شنطة سوداء اللون مدون عليها HK بين طيات الملابس بفتحها تبين أن بداخلها طبنجة 9 ملي ألماني ماركة HK وجهاز لتحسين ليزر الرؤية وزينة ودبشك إضافيين.



وبعرضها على ضابط المفرقعات أفاد بأنه سلاح ناري محظور جلبه أو حمله.



قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والإحالة إلى النيابة.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.