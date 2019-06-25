"كمبنسكى" ينفي مزاعم "لاجادير الفرنسية" ويؤكد حرصه على سمعة مصر

تلقت إدارة فندق رويال مكسيم كمبنسكي، بانزعاج شديد، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار تفيد برفض الفندق استقبال طاقم شركة لاجادير الفرنسية الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



وأكدت إدارة الفندق والجهة المالكة له، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تضع نصب عينيها بشكل مستمر سمعة مصر مع الحرص على الظهور بالمظهر المشرف طوال فترة استضافة كأس الأمم الإفريقية أمام الوفود التى تزور مصر الآن.



وصرح أحمد حلمي، نائب مدير المبيعات والتسويق بالفندق، بأن الإدارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشركة التي ادعت كذبًا أن الفندق رفض استقبال طاقمها بينما هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.



وأضاف، أنه يجرى الآن التواصل مع السلطات الرسميه المحليّة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بمصر، وذلك للتحقيق في الحادثة وتوضيح الموقف وتوقيع العقوبات اللازمة على تلك الشركة التي أساءت - بهذا التصرف غير اللائق - للفندق ولقطاع السياحة بمصر.



وأكد "حلمي" أن الفندق يضع نصب عينيه دائمًا الالتزام بأعلى المعايير من السلوكيّات المهنية والأخلاقية، وذلك من خلال الامتثال إلى كافّة القوانين والعقود التي يتم إبرامها بين الفندق وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.



وأنهت إدارة الفندق بيانها بأنها تتمسك بحقها في مقاضاة الجهات التي نشرت الخبر غير الصحيح والذي يتنافى مع الحقيقة، وأنها قررت رفع هذه الواقعة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المواقع الإلكترونية التي نشرت هذا الخبر الذي ينال من سمعة الفندق ويؤثر بالسلب على قطاع السياحة المصرية.