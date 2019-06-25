أزمة تواجه اتحاد طنجة قبل الموسم الجديد

يعيش نادي اتحاد طنجة، وضعًا صعبًا بعد توقيع عبدالرحيم طاليب، عقدًا لتدريب الجيش الملكي، بعدما عمل معه خلال الموسم الماضى، وكان مرشحًا للإشراف عليه خلال الموسم الجديد.



وتسبب هذا الوضع في إرباك تعاقدات تحضيرات الفريق، وكذا برنامج المعسكر الصيفي المرتقب بإسبانيا، وعدد من الوديات التي حسم بعضها، ومنها احتضان النادي لدورة رباعية على ملعبه أواخر الشهر المقبل، تضم فرق ليجانيس من إسبانيا والرجاء ونهضة بركان من المغرب.



ويصر عبدالرحيم طاليب، رغم هذه المشاكل على ملاحقة اتحاد طنجة، ومطالبته براتب 3 أشهر والعديد من المكافآت.



ويعترض العديد من أنصار طنجة على بقاء المدرب عبدالواحد بلقاسم، في منصبه خلال الموسم المقبل، ويطالبون بتعيين مدير فني كبير.