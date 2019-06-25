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عالم

ثعبان البايثون العملاق يخنق صاحبه حتى الموت في إندونيسيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
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لقى رجل إندونيسي، 42 عاما حتفه على يد ثعبانه الأليف من فصيلة البايثون وطوله 3 أمتار بعد أن خنقه حتى الموت في الفناء الخلفي لمنزله في إحدى قرى مدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية.

و قالت زوجة الضحية إن الأفعى التي تزن 17 كيلوجراما، انقضت على زوجها والتفت حول جسده ولم تتركه سوى جثة هامدة أثناء قيامه بغسل الحيوان الزاحف أثناء الاستحمام.

و قال مسئول محلي، حسبما أفادت صحيفة (جاكرتا بوست) الإخبارية عبر الإنترنت، إن الثعبان هرب من المنزل من خلال أنبوب بعدما قتل صاحبه، ولكن السكان تمكنوا من الإمساك به، وتم ذبحه ودفنه بجوار مقبرة صاحبه.

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