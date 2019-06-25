الأسبوع المقبل.. "الوفد" يحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الأسبوع المقبل، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو بمقر الحزب الرئيسى فى الدقي، في حضور قيادات الوفد وكبار الشخصيات العامة.



أعلن أبوشقة عن أن صالون الوفد الثقافي سوف ينظم ندوة كبرى بعنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن ثمار الثورة، ودورها في إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة والسكينة داخل ربوع البلاد.



أضاف: الحزب وضع خطة عمل للاحتفال بذكرى 30 يونيو، بالمقر الرئيسى واللجان العامة للحزب بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها ثورة شعب خرج فيها 33 مليون مصرى في وقت واحد حسب تقديرات "جوجل"؛ من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها.



تابع: الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوى العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف.



أوضح رئيس الوفد أن الثورة أنقذت مصر من مخططات التقسيم الإرهابية التي نجحت في دول عربية مجاورة وحولتها إلى ساحة حروب داخلية، بفضل تكتل قوى الشعب خلف القيادات السياسية الرشيدة.



وجه "أبوشقة" التحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أرض الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب الأسود.

