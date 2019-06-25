الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

الأسبوع المقبل.. "الوفد" يحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الأسبوع المقبل، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو بمقر الحزب الرئيسى فى الدقي، في حضور قيادات الوفد وكبار الشخصيات العامة.

أعلن أبوشقة عن أن صالون الوفد الثقافي سوف ينظم ندوة كبرى بعنوان "30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد" يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن ثمار الثورة، ودورها في إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة والسكينة داخل ربوع البلاد.

أضاف: الحزب وضع خطة عمل للاحتفال بذكرى 30 يونيو، بالمقر الرئيسى واللجان العامة للحزب بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها ثورة شعب خرج فيها 33 مليون مصرى في وقت واحد حسب تقديرات "جوجل"؛ من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها.

تابع: الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوى العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف.

أوضح رئيس الوفد أن الثورة أنقذت مصر من مخططات التقسيم الإرهابية التي نجحت في دول عربية مجاورة وحولتها إلى ساحة حروب داخلية، بفضل تكتل قوى الشعب خلف القيادات السياسية الرشيدة.

وجه "أبوشقة" التحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أرض الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب الأسود.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

ads

الصور

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

الحذر الزائد يسقط تونس في بداية مخيبة بأمم أفريقيا

مدرب دى ليخت السابق يوجه رسالة صادمة ليوفنتوس

أزمة تواجه اتحاد طنجة قبل الموسم الجديد

الكاميرونى تاجوى يغادر معسكره بالإسماعيلية بسبب مشاكل فى القلب

منوعات

"توي ستوري 4" يحقق 118 مليون دولار

هروب "ملك الكوكايين" الإيطالى من السجن فى أوروجواى

يتبرع بـ21 مليون دولار لـ"المناخ"

حلزون يقطع الكهرباء في اليابان ويتسبب بتأخير 12 ألف راكب

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك