الكاميرونى تاجوى يغادر معسكره بالإسماعيلية بسبب مشاكل فى القلب

غادر لاعب منتخب الكاميرون جويل تاجوى، معسكر منتخب بلاده في مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بعد استبعاده من قائمة الفريق بسبب معاناته من مشاكل صحية في القلب.



ويعاني جويل تاجوي من وجود خلل في الشريان التاجي بالقلب، وهو ما يهدد حياته بتعرضه لموت مفاجئ حال قيامه بأي مجهود زائد.



وكان اللاعب الكاميروني قد أجرى فحوصات طبية في مصر، أثبتت عدم قدرته على المشاركة في مباريات منتخب بلاده، ليغادر المعسكر في اليوم الذي سيشهد أولى مباريات الكاميرون البطولة القارية أمام غينيا بيساو.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد رفض استبدال جويل تاجوي، مهاجم منتخب الكاميرون، وكبت الاتحاد الكاميروني لكرة القدم- في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء: "رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم، أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته الفريق لأسباب صحية".