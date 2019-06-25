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رياضة

إعلان موعد قرعة الدورى الإسبانى

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن موعد قرعة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

وأكد البيان أن قرعة الدوري الإسباني، سيعلن عنها في الرابع من يوليو المقبل في الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني في الـ17 والـ18 من أغسطس القادم، وستفصل قرعة الدرجة الأولى عن بطولة دوري الدرجة الثانية في خطوة مختلفة عن الأعوام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، لم يوقعا حتى الآن على اتفاقية تنسيق جديدة، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو القادم.

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