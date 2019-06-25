رابيو يقترب من التعاقد مع يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن أن الفرنسي أدريان رابيو، سيوقع على عقد انتقاله من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس الإيطالي في الأول من الشهر المقبل.



وقال الصحفي الإيطالي الشهير دجان لوكا دي مارتسيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن هناك اتفاقًا نهائيًا بين يوفنتوس ورابيو، والذي يتعين على الطرفين توثيقه قانونيا، عند فتح سوق الانتقالات الصيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وذكرت تقارير إعلامية أن رابيو سيوقع ليوفنتوس عقدًا يمتد لخمسة مواسم، وسيحصل بموجبه اللاعب الفرنسي على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.



ويرفض رابيو تجديد عقده مع سان جيرمان الذى ينتهي في الـ30 من يونيو الجارى، وهو ما يعني أن اللاعب البالغ 24 عامًا سينضم إلى يوفنتوس مجانًا لو تمت الصفقة.