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اقتصاد

النفط يرتفع قبل بيانات المخزون الأمريكى

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد فتح السوق الأمريكية وسط، توقعات بأن بيانات تصدر في وقت لاحق ستظهر انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، ليعوض الخام خسائره المبكرة التي ارتبطت بالمخاوف من ضعف الطلب.

وزادت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 32 سنتًا إلى 65.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي 24 سنتًا إلى 58.14 دولار للبرميل.

وأظهرت استطلاع أولي أجرته، رويترز، أمس الإثنين، أنه من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي.

جاءت نتائج الاستطلاع قبل صدور بيانات المخزون النفطي من معهد البترول الأمريكي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش اليوم، والبيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة غدًا الأربعاء.

وقال جيوفاني ستاوفونو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس السويسري: "السوق تترقب صدور بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم. إذا تلقينا مؤشرا على استمرار الانخفاض فسيكون ذلك إيجابيًا" لأسعار النفط.

ومما ضغط على الأسعار تبدد آمال إحراز تقدم في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة العشرين المقرر هذا الأسبوع بعدما قال مسئول أمريكي كبير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مرتاح لأي نتيجة" تتمخض عنها المحادثات.

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