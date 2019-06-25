التضامن الاجتماعى تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، محاكاة طبيعية لكارثة التعرض لزلزال بقوة 5٫2 ريختير، وذلك بالتنسيق مع كل المديريات الخدمية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري لتوفير الخدمات اللازمة للإعاشة بالمعسكر، وذلك في إطار التدريب علي مواجهة الكوارث.



وأوضح محمد عثمان، رئيس قطاع الديوان العام بالوزارة - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن الوزارة حريصة على تنفيذ هذه المحاكاة العملية على مستوى جميع المحافظات، والتي تهدف إلى إكساب الخبرة وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية في حال مواجهة أزمات وكوارث والوقوف على الاستعدادات البشرية والكفاءات اللازمة والمعدات لتنفيذ عمليات التصدى للكوارث والأزمات بكفاءة عالية وخلال أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذه المحاكاة كذلك تعمل على دعم قدرة متخذي القرار على اتخاذ القرارات الحاسمة وتحديد أوجه الدعم المعنوي والتدخلات المطلوبة إزاء تلك الكوارث للتخفيف من أثر الكارثة على المنكوبين والخسائر المحتملة.



من جانبه أوضح السيد عبدالفتاح يوسف، وكيل الوزارة بالدقهلية أنه خلال الفترة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري قامت المديرية بتنفيذ محاكاة لكارثة التعرض لزلزل بقوة 5.2 ريختير، حيث أقامت المديرية معسكرًا سريع الانتشار للإيواء بنادي طلخا الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التموين بالدقهلية تضمن إقامة 42 خيمة لاستيعاب 200 فرد وملحق به دور عبادة ومدرسة ومستشفى ميداني مجهز ومنطقة ترفيهية متكاملة ومخازن مهمات، حيث تم الدفع بمهمات الإغاثة للمعسكر الذي تضمن أيضا مقصف ومطعم ومطبخ وفصول تعليمية وحمام، مع الاهتمام بوضع اللوحات الإرشادية في أنحاء المعسكر المختلفة.