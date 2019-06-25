السلاموني: المسئولون عن المسرح يتهربون من نصوص تتصدى للإرهاب

حصد الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب لعام 2018 - 2019، وأكد أنه يعتز بالجائزة خصوصًا أنه بأصوات الأصدقاء الكبار من المثقفين والفنانين أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.



وأضاف في حواره لـ"الدستور"، أن ظاهرة حجب جائزة التأليف المسرح في التشجيعية، تعبر عن وجود أزمة في قضية التأليف المسرحي لأنه سبق حجبها أيضًا في المهرجان القومي للمسرح في الدورة ما قبل السابقة، وما قبلها أيضًا، وهذا يدل على أن هناك أزمة في موضوع النص المسرحي، وهذا لا يعني أنه ليس هناك مؤلفين في هذا المجال، وإلى نص الحوار:





- ماذا يمثل لك حصولك على جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب؟

هذه هي الجائزة الثالثة من جوائز الدولة الأولى كانت التشجيعية في 1984، والثانية التفوق في 2012، وهذه الثالثة التقديرية هذا العام، والتي أعتز بها خصوصا وأنها صدرت بأصوات الأصدقاء الكبار من المثقفين والفنانين أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين أعتز بهم وبإبداعتهم كما أشكرهم على هذه الثقة الغالية بحصولي على الجائزة.



كما أن هذه الجائزة أهديها إلى أصدقائي الفنانين والمبدعين في لجنة المسرح ولجنة الدراما، بالاذاعة وبقية الأصدقاء المهتمين بالحركة المسرحية وخصوصا المؤلفين لأننا نحتاج إلى تدعيم لحركة التأليف المسرحي وهذه الجائزة تعتبر إشارة مهمة لضرورة الإهتمام بالنص المسرحي والكاتب المسرحي.



- كيف ترى حجب الجائزة التشجيعية في التأليف المسرحي؟

الحقيقة أن هذه الظاهرة تعبر عن أزمة في قضية التأليف المسرحي لأنه سبق حجبها أيضًا في المهرجان القومي للمسرح في الدورة ما قبل السابقة، وما قبلها أيضًا، وهذا يدل على أن هناك أزمة في موضوع النص المسرحي، وهذا لا يعني أنه ليس هناك مؤلفين في هذا المجال، ولكن الأزمة تتمثل في الجهات الإنتاجية التي لا تختار نصوصًا للشباب أو نصوص جديدة سواء للكبار أو الشباب، والدليل على هذا أن لي مسرحيات جديدة ولم تقدم حتى الآن على خشبة المسرح، كذلك هناك نصوص في المسابقات الخاصة بالأعلى للثقافة والمركز القومي للمسرح ولا تقدم على خشبة المسرح، وهي نصوص جديدة للشباب، وهذا يعني أنه ليس هناك أزمة في كتاب المسرح، ولكن هناك أزمة في عملية الإنتاج التي من مهمتها تقديم الأعمال الجديدة سواء للكتاب الكبار أو الكتاب الشباب، فهذه قضية مفتعلة وحلها في منتهى البساطة، وهي أن تتجهة الجهات الإنتاجية إلى البحث عن هذه النصوص وتقديمها، ولا تتركها لأهواء المخرجين الذين يفضلون تقديم الأعمال العالمية الأجنبية أو يقددمون الأعمال التي يكتبونها، مع أنهم ليسوا كتبا للمسرح.





- بما تصف المسرح المصري الآن؟

المسرح المسرحي لديه إمكانيات جيدة سواء في الإخراج أو الديكور أو تقنيات المسرح والممثلين إذا هناك كافة العناصر التي تحقق إنجازا مسرحيا جيدا ولكن المشكلة هي في كيفية اختيار النص المسرحي، ولا يلجأون إلى المؤلف المصري، ولكن يلجأون إلى المؤلف العالمي أو ملفات المخرجين، وهذه أصبحت ظاهرة منتشرة "المخرج المؤلف".



- المسرح عرف بأبو الفنون.. وله قدرة على التصدي للإهارب، فهل ترى أنه قادر على هذا الدور الآن؟

هذه أيضًا مسئولية القائمين على إنتاج العروض المسرحية هم لا يبحثون على النصوص التي تعالج قضايا الإرهاب، بل وللأسف الشديد يهربون من تقديمها، خوفا وجبنا وحرصًا على الكرسي الذي يجلسون عليه، ولي تجربة بل عدة تجارب في هذا المجال الذي يدل على الأيدي المرتعشة للمسئولين في المسرح المصري، فقد سبق وأن قدمت نصًا لمقاومة الإرهاب للمسرح القومي، ولكن للأسف مدير المسرح القومي السابق "يوسف إسماعيل" رفض تقديم النص خوفًا من الجماعات الإرهابية وقال لي: "إن الإخوان قد يرفعون عليه قضية"، لأن النص كان يشمل رسائل حسن البنا زعيم الإخوان ورأس الإرهاب، وكان مخرج النص محمد فاضل.



كيف ترى مستقبل المسرح المصري؟

المسرح المصري هناك عوامل كبيرة تدل على تقدم هذا المسرح في حالة واحدة وهي أن يلجأ إلى النصوص المؤلفة من كبار المؤلفين، ومن الشباب، وخصوصًا التي تتناول قضايا الواقع الذي نعيشه وخصوصا قضايا الإرهاب والتخلف، إذا وضعت خطة على هذا الأساس لمواجهة تلك القضايا إذا قام المسرح بدوره وأدى مهمته في قضية بناءالإنسان المصري وإعادة القيم التي نحن في حاجة إليها.



