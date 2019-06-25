محلل سعودي: "محور الشر في طريقه للزوال"

قال المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن "محور الشر في طريقه للزوال"، وذلك في إشارة ضمنية إلى كل من؛ إيران، تركيا، وقطر.



وأوضح "الزعتر" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "إيران تحت ضغط اقتصادي سيقود لانفجار الشارع ضد نظام الملالي، وتركيا تشهد مرحلة تغيير بفوز مرشح المعارضة وانحسار لحزب العدالة والتنمية، وسيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمعزول المراهق في قطر يتابع بقلق وارتباك هذه التطورات المتسارعة".



واحتفل آلاف الأتراك في إسطنبول بفوز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، برئاسة البلدية التركية، متفوقًا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم، الأمر الذي اعتبره الكثير بمثابة ضربة موجعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وفي سياق متصل، شهدت الآونة الأخيرة، تصاعدًا في التوترات الإيرانية - الخليجية، لا سيما بعد حادث استهداف مطار أبها السعودي، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية، عادل الجبير: "نحتاج للتهدئة في المنطقة، لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى".



وأضاف، أنه يجب على إيران أن توقف دعمها للإرهاب، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني، مطالبًا، في الوقت نفسه، إيران بأن تعود دولة طبيعية وتوقف سياساتها العدائية.



يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



ومنذ اندلاع المقاطعة العربية لها، شرعت قطر في البحث عن بدائل جديدة وتوطيد علاقاتها مع عدد من دول أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن تعزيز التعاون القطري مع كل من تركيا وإيران، باعتبارهما أول الداعمين للدوحة في أزمتها مع دول الجوار.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة العربية وبحث سبل عودة العلاقات مع قطر من جديد، وفي مقدمتها التوقف عن دعم وتمويل المنظمات الإرهابية، إغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، وخفض مستوى التعاون مع إيران، وهو ما تعتبره الدوحة انتقاصًا من سيادتها، مجددة دعوتها للحوار غير المشروط.