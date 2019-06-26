تنفيذ 250 صوبة زراعية على أرض الوادى الجديد

أفادت محافظة الوادي الجديد، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنها تمتلك نحو 250 صوبة زراعية وتواصل التوسع في إنشاء الصوب الزراعية، بحيث تضم قري ومدن المحافظة، بجانب البدء في إنشاء مجمع للصوب من خلال أحد المستثمرين شمال مطار الخارجة على مساحة 25 فدانًا؛ لضمان توفير كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة التي تسد احتياجات المحافظة ويمكن طرحها للبيع في المحافظات المجاورة ورفع كفائة السوق المحلي.



وأكد المهندس محمد عبدالوهاب، أخصائي الصوب بمدرسة الثانوية الزراعية بموط، أن الصوب الزراعية تتكلف مبالغ بسيطة وتحقق عوائد مادية وخدمية بنسبة مرتفعة في ظل توافر كميات من الخضراوات والفاكهة بأسعار منخفضة جدا للمواطنين.



كما أن المحافظة طرحت أراضٍ لإقامة الصوب بالقرى من خلال تقدم عدد من الشباب لإنشاء الصوبة والسعى لزراعة خضراوات وطرحها للمواطنين، والفترة الأخيرة نفذت مدارس المحافظة الثانوية الزراعية بالخارجة إنشاء صوب زراعية وحققت نتائج مبهرة من خلال إنتاج كميات من الخيار والفلفل والباذنجان، التي يشارك في أعمالها الطلاب والمعلمين وتحقق عوائد مادية تعود بالنقع على المدرسة.



وأضاف "عبدالوهاب"، أن مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى سيحقق نتائج إيجابية وسيوفر كميات من الخضراوات والأسماك للمواطنين بأسعار منخفضة جدًا، مقارنة بأسعار السوق العادية، بجانب الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.