تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وجهت النيابة إلى المتهمين "حسن. خ"، و"خالد.ع"، في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.