مسئول برلماني بارز بألمانيا: يجب ألا يكون هناك أي تعاون مع البديل اليميني

رفض رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية مجددًا أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.



وقال ألكسندر دوبرينت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الألمانية برلين إن طريقة ظهور حزب البديل في البرلمان الألماني "بوندستاج" صارت مؤخرًا أكثر عدوانية وراديكالية بشكل واضح من جديد.



وشدد رئيس كتلة الحزب البافاري بالبرلمان الألماني على ضرورة إظهار ذلك بشكل واضح للرأي العام، وأوضح في الوقت ذاته: "إننا نكافح الحزب، ولكننا لا نسب الناخبين".



وأكد دوبرينت أنه يجب ألا يتم السماح لحزب البديل بأية مساحة، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد بشكل واضح عن هذا الحزب، وأشار إلى أن ذلك يسري على المستوى المحلي أيضا.



وقال السياسي البافاري البارز إن هذه الاستراتيجية حققت نجاحا في ولاية بافاريا، وأشار إلى نتائج الانتخابات المحلية بالولاية، وفي الوقت ذاته دعا الولايات الأخرى إلى ممارسة هذه التفرقة الحادة تجاه هذا الحزب.



يشار إلى أنه يتم النقاش في أوساط محلية بالحزب المسيحي الديمقراطي في شرق ألمانيا عن تعاون محتمل مع حزب البديل.



يذكر أن أنجريت كرامب-كارنباور رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك رئيس الحزب البافاري ماركوس زودر أعلنا معارضتهما بشكل واضح لأي تعاون مع حزب البديل.



ويكون حزب ميركل والحزب البافاري الاتحاد المسيحي الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.