توريد 635 ألفًا و823 طنًا من القمح لشون وصوامع الشرقية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تم توريد 635 ألفًا و823 طنًا من القمح لشون وصوامع المحافظة حتى الآن، مؤكدًا استمرار عمليات التوريد دون وجود أى عوائق.



وأضاف المحافظ- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تشكيل لجنة بكل صومعة وشونة لوزن القمح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة، علاوة على تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كل العقبات.



من جانبه، صرح وكيل وزارة الزراعة المهندس علاء عفيفى، بأنه تم زيادة السعة التخزينية للصوامع والشون بنسب تتراوح ما بين 10% و20 %؛ لمواجهة زيادة التوريد من المزارعين، مؤكدًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو المقبل، مؤكدًا احتفاظ المحافظة بالمركز الأول فى الإنتاج والتوريد.