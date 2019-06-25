وزير الخارجية الألمانى يطالب بتهدئة الأزمة فى الخليج

دعت الحكومة الألمانية إلى بذل كل الجهود لتهدئة الأزمة في الخليج، وذلك على خلفية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، في برلين: "يتعين اتخاذ كل الخطوات الرامية إلى التهدئة الآن، وتوجيه كل الجهود إلى تخفيف التوترات".



وذكر ماس أنه اتضحت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، الدعوة العريضة للتعويل على الدبلوماسية، وقال: "المجتمع الدولي على وعي كبير بالخطر الحقيقي للحرب إذا وقعت مصادمة جديدة"، مضيفًا أنه بقصف إيران الأخير لطائرة مسيرة أمريكية يوم الخميس الماضي، كانت خطورة الحسابات الخاطئة، التي لن يكون بالإمكان السيطرة على عواقبها، واضحة للجميع، وقال: "نؤكد نحن الأوروبيين مجددا أننا سنستغل كافة الإمكانيات والمنافذ لتحديد خطوات للتهدئة وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة".



وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا عقب اجتماع مغلق في نيويورك، أمس الإثنين (التوقيت المحلي) كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في منطقة الخليج، وأن تتخذ جميع الدول إجراءات للحد من التصعيد وإنهاء التوترات.



كما دعا مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، في بيان تلاه الرئيس الدوري للمجلس منصور منصور العتيبى، إلى التعامل مع الخلافات بشكل سلمي ومن خلال الحوار.



وأدان المجلس الهجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز أوائل الشهر الجاري، واصفًا ذلك بأنه "تهديد خطير للملاحة البحرية".



وأدان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وكانت إيران قد أسقطت ليلة الأربعاء- الخميس الماضى، طائرة مسيرة أمريكية، مدعية أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.