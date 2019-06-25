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عالم

بالفيديو.. القوات الخاصة السعودية تلقى القبض على أمير "داعش" فى اليمن

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:08 م
القوات السعودية
القوات السعودية
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أفاد التحالف العربي، بتمكن قوات خاصة سعودية من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" لدى اليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر" المسئول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

ووفقا للوكالة الرسمية السعودية "واس"، أكد العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم.

وتابع العقيد المالكي: هذه العملية تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي، وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

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