اندلاع 10 حرائق فى المستوطنات الإسرائيلية بسبب "بالونات غزة"

اندلعت 10 حرائق فى المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، بفعل البالونات الحارقة، فيما تمكنت قوات الإطفاء الإسرائيلية من السيطرة عليها، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضية، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونم زراعية من الأراضى داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى قصفًا عنيفًا بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الجمعة الماضى، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى.