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مصر

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تحديث بيانات موظفى الدولة نهاية 2020

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:15 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الموظفين المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن تأخر بعض الجهات في إرسال بيانات الموظفين مستحقى الترقيات، وإنما سيتم صرف علاوة الترقية بأثر رجعى من تاريخ استحقاق الترقية فى يوليو المقبل.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم الانتهاء من حصر وتحديث بيانات جميع موظفي الدولة بنهاية عام 2020، مشيرًا إلى أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات موظفى الوزارات، وجار حاليا العمل على تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهات التابعة للوزارات ويتعقبها المحافظات.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم سد العجز والفائض في بعض التخصصات والوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال التعاقد الوظيفي المؤقت.

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