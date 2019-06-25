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مصر

التخطيط: التعاقد مع مكاتب استشارية دولية لوضع خطة عمل الصندوق السيادي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن الانتهاء من تقييم وضم حوالي 12 أصل مملوك للدولة من الاصول غير المستغله، إلى صندوق مصر السيادي، من بينهم أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه وارض مكتبة الإسكندرية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لها على هامش مؤتمر الإصلاح الاداري في مصر الواقع والمستقبل، أن الحكومة تعاقدت مع مكاتب استشارية قانونية ومالية دولية للاستعانة بخبراتها في وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لعمل الصندوق، لافته إلى أنه من للمخطط عقد اجتماع ثاني لمجلس إدارة الصندوق مع الجهات الاستشارية في أغسطس المقبل لوضع استراتيجية عمل الصندوق.

وأشارت اإلى أن الحكومة لن تتوسع في ضم أصول غير مستغله لرأس مال الصندوق إلا حسب الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية استغلالها بالشراكة مه القطاع الخاص.

وعن اختيار المدير التنفيذي، أوضحت ان مجلس الوزراء لازال في مرحلة المفاضلة بين المرشحين الثلاثة لشغل مقعد المدير التتفيذي، وجميعهم مصريين بينهم اثنين مقيمين خارج مصر.

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